بيريز يحتفل بفوز برشلونة في ويمبلي

قال تقارير صحفية إسبانية، إن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، احتفل بخسارة توتنهام، أمام برشلونة، أمس الأربعاء، بملعب ويمبلي في الجولة الثانية لدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وأوضحت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، إن فلورنتينو بيريز لم يستبعد الذهاب للتعاقد مع هاري كين، مهاجم توتنهام في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، خاصة في حال عدم تخطي الفريق الإنجليزي لدور المجموعات.

ومني الفريق الإنجليزي بالهزيمة الثانية على التوالي في البطولة وبات قريبًا من المغادرة مبكرًا، بينما يقترب برشلونة وإنتر ميلان من التأهل للدور الثاني.

وأضافت أن عدم وصول توتنهام إلى الدور الثاني من دوري الأبطال هذا الموسم، من شأنه أن يضر بالجانب الاقتصادي للنادي، مما قد يدفعه للموافقة على رحيل كين، لتعويض الخسائر المالية.

وفي حال تعاقد ريال مدريد مع هاري كين فإنه سيسمح للاعب بخوض منافسات دوري الأبطال، بعد أن قام الاتحاد الأوروبي بتعديل اللائحة.

وبات مسموحا للاعبين المنضمين في الشتاء بتمثيل فرقهم الجديدة بدوري الأبطال وكذلك الدوري الأوروبي، رغم أنهم لعبوا مع فرق أخرى في نفس الموسم بذات البطولة.

ويسعى ريال مدريد لتعزيز هجوم الفريق، في ظل الأزمة التي يعاني منها، وغيابه عن تسجيل الأهداف في آخر 3 مباريات، وسيكون هاري، الهدف الأول رغم صعوبة التعاقد مع هداف مونديال روسيا.

وعلى الرغم من أن كين جدد عقده قبل أربعة أشهر فقط مع توتنهام، إلا أن ريال مدريد قد يفجر القنبلة التي كان ينتظرها في الميركاتو الصيفي الماضي، بشكل متأخر ويتعاقد مع المهاجم الإنجليزي في الشتاء.