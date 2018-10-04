رويترز” : ⁧‫#الكويت‬⁩ و ⁧‫#السعودية⁠ ⁠‬⁩ و ⁧‫#الإمارات‬⁩ يودعون مليار دولار في المركزي الأردني

قال مصدر حكومي أردني إن السعودية والكويت والإمارات أودعت ما يزيد على مليار دولار في البنك المركزي الأردني وتعهدت بدعم الميزانية بقيمة 500 مليون دولار على مدى خمس سنوات في إطار حزمة قيمتها 2.5 مليار دولار لمساندة اقتصاد المملكة الذي يواجه صعوبات.

وقال المصدر إن اتفاقا سيُوقع في وقت لاحق يوم الخميس سيعلن تفاصيل الحزمة البالغة 2.5 مليار دولار التي تعهدت الدول الثلاث بها في يونيو حزيران الماضي لمساعدة الأردن في تنفيذ إجراءات تقشفية أثارت احتجاجات كبيرة.

تتضمن الحزمة أيضا ضمانات ائتمان بقيمة 600 مليون دولار تقدمها الدول الخليجية ستساعد الأردن على تدبير ائتمان بسعر رخيص من البنك الدولي وتمويل آخر لمشاريع ضرورية للبنية التحتية.