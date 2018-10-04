سحر ميسي يسيطر على صحف إنجلترا

ركّزت الصحف الإنجليزية الصادرة صباح الخميس، على العرض المبهر الذي قدّمه نجم برشلونة ليونيل ميسي، في فوز فريقه على توتنهام (4-2) بملعب “ويمبلي” مساء الثلاثاء، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وخرجت صحيفة “الجارديان” بعنوان “المايسترو”، وأضافت “ميسي الساحر يضيء ويمبلي مرة أخرى، ليترك توتنهام في خطر الإقصاء المبكّر”.

وأشارت الصحيفة أيضا إلى خسارة ليفربول أمام نابولي 1-0 في المسابقة ذاتها بالقول “صعقة ليفربول”، وتابعت “هدف الفوز المتأخر لإنسيني يضاعف آلام كلوب بعد ضربة إصابة كيتا”.

ولم تنس الصحيفة استعراض أوضاع جوزيه مورينيو في مانشستر يونايتد تحت عنوان “الكتف البارد في أولد ترافورد”، مؤكدة استياء المدرب البرتغالي من ضعف التأييد له في النادي الإنجليزي الشمالي.

من ناحيتها، تناولت صحيفة “ذا صن” استعراض ميسي بالقول “الأفضل دون منازع”، وقالت في شأن آخر “رجل أحمر يمشي”، بعدما أكّدت أن إدارة النادي فقدت ثقتها في مورينيو، الذي يواجه خطر الإقالة الأسبوع المقبل.

أمّا صحيفة “مترو“، فنشرت عنوانا يقول “كل شيء تم إفساده”، في إشارة للنتائج الضعيفة لممثلي إنجلترا ليفربول وتوتنهام بمسابقة دوري الأبطال، ليلة الأربعاء.