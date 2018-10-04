هولندا تطرد 4 روس لاتهامهم بمحاولة قرصنة ملفات منظمة أممية

طردت هولندا اليوم الخمييس 4 روس تزعم تبعيتهم لوكالة الاستخبارات الروسية، إثر اتهامهم بمحاولة تنفيذ هجمات إلكترونية لقرصنة ملفات تخص منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التابعة للأمم المتحدة.

وقالت وزيرة الدفاع الهولندية أنج بيغيلفيلد، إن محاولات قرصنة ملفات “حظر الأسلحة الكيميائية” (مقرها مدينة لاهاي الهولندية) وقعت في أبريل / نيسان الماضي”.

وأضافت أن المحاولات تم اعتراضها وإفشالها من قبل السلطات الهولندية، بحسب ما نقلت وكالة “أسوشييتد برس” الأمريكية.

كما أشارت أن هجمات الاستخبارات الروسية استهدفت أيضا ملفات تتعلق بالتحقيق الدولي الذي تقوده هولندا حول سقوط الطائرة الماليزية “إم إتش 17” فوق أوكرانيا.