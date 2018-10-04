نوبل للسلام 2018.. ترامب وكيم ومرشحون مثيرون للجدل

من المنتظر أن يعلن الجمعة عن الفائز أو الفائزة بجائزة نوبل للسلام لعام 2018، وتكثر بهذه المناسبة الشائعات التي تتناول الأسماء المرشحة للجائزة، مع العلم أن الكشف عن الأسماء التي تم ترشيحها بالفعل، لا يتم إلا بعد مرور 50 عاما على إعلان الفائز بنسخة ذلك العام.

وبحسب مصادر صحفية وإعلامية مختلفة، وتسريبات من هنا وهناك، تظهر أسماء قد تثير التساؤلات وأخرى تثير التعجب والاستغراب.

وفقا لموقع جائزة نوبل هناك 331 مرشحا لجائزة نوبل للسلام لعام 2018، منهم 216 شخصا و115 منظمة، ويعد هذا العدد الأكبر لمرشحين للجائزة بعد مرشحي عام 2016 الذين بلغ عددهم 376 مرشحا.

على أي حال، فيما يلي بعض الأسماء التي تناولتها التقارير الصحفية والإعلامية:

ترامب.. ترشيح زائف أم حقيقي؟

في الولايات المتحدة، أثيرت ضجة حول شائعات تفيد بترشيح الرئيس الأميركي دونالد ترامب للجائزة على خلفية جهوده في “توحيد الكوريتين”، الأمر الذي دفع مرشحة الرئاسة السابقة هيلاري كلينتون إلى مهاجمة مثل هذا القرار إن وجد.

وأثارت الصحف الأميركية الأمر، بل وذهبت أبعد من ذلك عندما بدأت بتحقيقات حول المسألة، وتبين أن ترشيح ترامب للجائزة عبارة عن أخبار كاذبة، فيما تبين لمواقع أخرى أن عدد من النواب الجمهورين في الكونغرس رشحوا ترامب للجائزة.

كيم جونغ أون

بالطبع، بما أن ترامب “مرشح للجائزة”، فسوف يكون هناك أكثر من طرف سيشارك في الترشيح للجائزة نفسها، والمقصود هنا الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون، وذلك على خلفية اللقاء التاريخي الذي جمعه مع ترامب.

وكذلك حال الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن، الذي “هندس” اللقاء بين الزعيمين الكوري الشمالي والأميركي.

الرئيس الكتالوني السابق

ذكرت تقارير إعلامية أن المسؤول الرئيسي لاستفتاء استقلال إقليم كتالونيا عن إسبانيا كارلس بوتشيمون، الموجود حاليا في منفاه الاختياري في بلجيكا، هو أحد المرشحين للحصول على الجائزة.

البابا فرانسيس

تاريخيا، ومنذ بدء الإعلان عن الجائزة، لم يحصل أي بابا من بابوات الفاتيكان على جائزة نوبل للسلام.