نائب وزير الخارجية الكويتي: نرفض ما جاء في افتتاحية جريدة السياسة

أكد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله اليوم الخميس الرفض القاطع لما جاء في المقال الافتتاحي لرئيس تحرير جريدة السياسة وتضمن اساءات مشينة للأشقاء في لبنان.

وردا على سؤال لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) حول ما نشر صباح اليوم في المقال الافتتاحي لجريدة (السياسة) قال الجارالله إن دولة الكويت تأسف أسفا بالغا لما ورد في المقال من إساءة مشينة للأشقاء في لبنان وتؤكد أن كل ما ورد في المقال إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه لا وجهة النظر الرسمية التي تحرص من خلالها دولة الكويت على العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين وعلى عدم الإساءة لها وأن يبقى فضاء تلك العلاقات نقيا صافيا بعيدا عن الشوائب.

وأوضح أن دولة الكويت وانطلاقا من رفضها القاطع لمثل هذه الإساءة للبنان الشقيق والأخوة المسؤولين فيه فقد بادرت على الفور إلى إحالة كاتب المقال إلى الجهات المختصة ليأخذ القانون مجراه في مثل تلك الحالات.