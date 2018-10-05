رونالدو يتسبب في خسارة 5 بالمئة من أسهم يوفنتوس

خسرت أسهم نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم خمسة بالمئة من قيمتها الجمعة، مع تزايد الضجة التي تثيرها الإتهامات الموجهة الى نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، من عارضة أزياء أميركية سابقة، باغتصابها في العام 2009.

وغداة إعراب بطل الدوري الإيطالي في المواسم السبعة الأخيرة عن دعمه للاعب، وبيانات من شركات راعية له تعرب فيها عن “قلقها” من الإتهامات التي نفاها اللاعب بشدة، خسرت أسهم يوفنتوس 5,07 بالمئة في تداولات بورصة ميلانو قرابة الساعة 11:20 محليا .

ووصل سعر سهم النادي المملوك من عائلة أنييلي، الى 1,254 يورو.

وكانت أسهم الفريق قد حققت مكاسب تصاعدية منذ انضمام أفضل لاعب في العالم خمس مرات الى صفوفه صيف العام الحالي من ريال مدريد الإسباني، في صفقة وصلت قيمتها الى نحو 100 مليون يورو.

ويأتي تراجع الأسهم غداة تأكيد النادي دعمه لنجمه الذي تتهمه الأميركية كاثرين مايورغا باغتصابها عام 2009 في فندق بمدينة لاس فيغاس الأميركية قبل تسعة أعوام.