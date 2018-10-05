لاعبو الكويت يحصدون 3 ميداليات في ثالث أيام بطولة العالم للدراجات المائية ب(أريزونا)

حصد لاعبو منتخب الكويت للدراجات المائية ثلاث ميداليات (فضيتان وبرونزية) في نهائيات بطولة العالم للدراجات المائية المقامة في ولاية أريزونا الأمريكية ضمن إطار جولات اليوم الثالث للبطولة التي ينظمها الاتحاد العالمي للعبة.

وأحرز المتسابق عبدالرحمن العمر في هذه الجولة التي أقيمت أمس الخميس فضية الفئة Expert runabout فيما حقق سالم المطوع فضية الفئة Novice ski limited وعلي الغانم برونزيةالفئة naturally asp open علما أن الأخير سبق له تحقيق ذهبية في اليوم الأول من منافسات البطولة.

وفي هذا الصدد قال المدير الفني للمنتخب الكويتي للدراجات المائية عبدالوهاب العمر في تصريح صحفي اليوم الجمعة إن منافسات بقية المتسابقين ستستكمل في العديد من الفئات الأخرى من البطولة التي تستمر حتى 7 أكتوبر الحالي وستشهد مشاركة المتسابقين محمد بوربيع ومحمد الباز.