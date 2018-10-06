جوارديولا يستعيد سلاحا فتاكا قبل معركة ليفربول

قالت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، إن نجم مانشستر سيتي، قد يدعم صفوف فريقه في مواجهة ليفربول، بعد غد الأحد، بعدما غاب في الفترة الماضية للإصابة.

ووفقا لصحيفة “ذا صن“، فإن نجم السيتي، كيفن دي بروين، قد يشارك بعد غد في قمة ليفربول بالدوري الإنجليزي، قبل نحو شهر من الموعد المحدد لظهوره في الملاعب مجددا.

وكان دي بروين قد تعرض للإصابة في الرباط الجانبي للركبة، خلال مواجهة آرسنال في بداية شهر أغسطس/ آب الماضي، وغاب عن الفريق طوال الفترة الماضية.

وأعلن مانشستر سيتي، وقتها أن دي بروين سيغيب عن الملاعب لمدة 3 أشهر، لكن اللاعب فاجأ الجميع وعاد للتدريبات قبل أيام.

وأشارت الصحيفة إلى أن دي بروين، بات جاهزا للعودة إلى المباريات، قبل شهر من الموعد المحدد سلفا.

ولفتت إلى أن بيب جوارديولا، مدرب الفريق، سيتخذ القرار النهائي بشأن النجم البلجيكي، عشية المباراة، سواء بالدفع به كأساسي، أو إجلاسه على دكة البدلاء في بداية اللقاء.

ويحتل السيتي، قبل انطلاق الجولة الثامنة، المركز الأول برصيد 19 نقطة، متفوقا بفارق الأهداف عن ليفربول الوصيف.