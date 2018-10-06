لقاء_ولي_العهد_مع_بلومبيرغ أشعل تويتر

تفاعل الناشطون السعوديون بشكل كبير مع حوار ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع وكالة بلومبرغ، وأطلقوا هاشتاغ #لقاء_ولي_العهد_مع_بلومبيرغ الذي تصدر قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في العالم والمملكة العربية السعودية حاصدا أكثر من 400 ألف تغريدة أبدى من خلالها المغردون برأيهم تعليقا على ما جاء على لسان بن سلمان.

وكان بن سلمان قد رفض تعليقات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي قال فيها إن بلاده تمول الجيش السعودي قائلا ” منذ بدء التحالف بين السعودية والولايات المتحدة اشترينا كل شيء ودفعنا المال مقابله ولكننا لا ندفع مقابل أمننا”.

وعبَّر السعوديون عن اعتزازهم وفخرهم بالتصريحات التي أدلى بها ولي العهد ناشرين صوره مع مقتطفات من تصريحاته.