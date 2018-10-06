زوجة الأسد تظهر بصورة جديدة بعد بدء علاجها من السرطان

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على “فيسبوك” و”تويتر”، خلال الساعات الأخيرة، صورة جديدة ل‍أسماء الأسد زوجة الرئيس السوري بشار الأسد، وقد بدت عليها علامات التعب والإرهاق الناتجة عن علاجها من مرض السرطان.

وكانت الرئاسة السورية أعلنت، قبل شهرين، إصابة أسماء الأسد، البالغة من العمر 42 عاماً، بسرطان الثدي حيث ظهرت الى جانب زوجها بشار الأسد وهي تتلقى العلاج في إحدى مشافي دمشق العاصمة.