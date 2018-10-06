انتصار السيسي تستقبل ميلانيا ترامب في القاهرة

وصلت السيدة الأميركية الأولى ميلانيا ترامب إلى القاهرة، السبت، في زيارة لمصر تختتم بها جولة أفريقية شملت غانا ومالاوي وكينيا.

وكانت زوجة الرئيس المصري انتصار السيسي في استقبال نظيرتها الأميركية بالمطار في بداية الزيارة التي ستشمل منطقة الأهرام وأبي الهول في محافظة الجيزة المجاورة للقاهرة.

وهذه أول جولة أفريقية للسيدة الأميركية الأولى دون صحبة زوجها، ومن المقرر أن تغادر إلى إيرلندا في وقت لاحق السبت.

وخلال زيارتها كينيا، قرأت ميلانيا كتابا للأطفال في دار أيتام، وأطعمت فيلا صغيرا، وقامت برحلة سفاري قصيرة، الجمعة.

وكانت السيدة الأولى بدأت رحلتها من غانا حيث تفقدت أطفالا حديثي الولادة وقابلت أمهاتهم، ثم توجهت إلى مالاوي حيث زارت عددا من المدارس الابتدائية.