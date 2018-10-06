ريال مدريد يسقط بطعنة قاتلة في ألافيس

واصل فريق ريال مدريد نزيف النقاط في الليجا بتعثر جديد، بعد الخسارة أمام مضيفه ديبورتيفو ألافيس بهدف في الوقت القاتل، خلال المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

سجل مانو جارسيا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 95.

عجز العملاق المدريدي عن تحقيق الفوز للجولة الثالثة على التوالي، ونال خسارته الثانية هذا الموسم، ليتجمد رصيده عند 14 نقطة، بينما رفع ألافيس رصيده إلى نفس العدد من النقاط ليزاحم الريال وبرشلونة على صدارة جدول المسابقة.

فرض ريال مدريد سيطرته في الشوط الأول، ولكن فرصه لم تكن بالشراسة الكافية ضد حارس مرمى ألافيس، فرناندو باتشيكو.

هدد الملكي مرمى منافسه بتسديدات ورأسيات ضعيفة لبنزيما وداني سيبايوس وناتشو، أما أصحاب الأرض فلم يكونوا حاضرين بقوة أول 45 دقيقة.

كان التهديد الوحيد للحارس البلجيكي تيبو كورتوا، بكرة عرضية لجوني من الجهة اليسرى لحق بها إيباي جوميز، إلا أن رافائيل فاران أخرجها من على خط المرمى لينقذ فريقه من فرصة خطيرة.

بدأ جولين لوبيتيجي المدير الفني لريال مدريد الشوط الثاني بتعديل هجومي بإشراك ماريانو دياز مكان بنزيما لتنشيط الخط الأمامي.

أضاع دياز فرصة خطيرة بسبب رعونته واستعراضه في مراوغة مدافع ألافيس، وكاد إيباي جوميز أن يهز شباك الميرينجي، قبل أن يتدخل تونس كروس لتشتيت الكرة وإنقاذ الموقف، ثم سدد روبن دوارتي كرة قوية أبعدها تيبو كورتوا، إضافة إلى محاولة أخرى طائشة من مبارك واكاسو.

جازف لوبيتيجي هجوميا أملا في هز شباك ألافيس، حيث دفع بماركو أسينسيو مكان كاسيميرو، وسدد جاريث بيل كرة عالية فوق العارضة.

أما أبيلاردو مدرب ألافيس فأشرك روبن سوبرينو ومانو جارسيا مكان إيباي جوميز وواكاسو، وكاد الجناح الأيسر جوني أن يهز شباك ريال مدريد، حيث أهدر أخطر فرص اللقاء من انفراد بالمرمى، مسددا الكرة بجوار القائم الأيسر، ورد جاريث بيل بتسديد قوية من ركلة حرة، إلا أنها ذهبت في أحضان باتشيكو حارس ألافيس.

قبل 10 دقائق من نهاية اللقاء، رمى لوبيتيجي بورقته الأخيرة على مقاعد البدلاء بإشراك فينيسوس جونيور مكان بيل، ولعب مارتن أجيريجابرييا مكان جييرمو ماريبان في محاولة من مدرب ألافيس لإضاعة الوقت، بينما واصل جوني تهديد مرمى العملاق المدريدي، بتسديدة عالية عن العارضة هذه المرة.

في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، أخطأ تيبو كورتوا في الخروج للإمساك بركلة ركنية لتصل الكرة إلى رأس مانو جارسيا ليسدد في الشباك الخالية، ويقتنص أصحاب الأرض فوزا ثمينا في وقت قاتل، بينما واصل ريال مدريد الغرق في سلسلة نتائجه السلبية.