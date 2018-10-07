وفد أمني سعودي في إسطنبول للمشاركة في تحقيقات حول اختفاء خاشقجي

كشف مصدر مسئول في القنصلية العامة للسعودية في إسطنبول، أن وفداً أمنياً مكوناً من محققين سعوديين وصلوا يوم أمس (السبت) إلى إسطنبول، وذلك بناء على طلب الجانب السعودي وموافقة الجانب التركي للمشاركة في التحقيقات الخاصة باختفاء المواطن السعودي جمال خاشقجي.

ونفى المصدر المسئول ما نقلته وكالة “رويترز” اليوم، عن مصادر تركية، حول اعتقادها أن المواطن السعودي جمال خاشقجي قُتل داخل القنصلية.

وشجب المصدر في بيان نقلته “روتيرز”، ما وصفه بالاتهامات العارية من الصحة، مشككاً “أن تكون هذه التصريحات صادرة من مسؤولين أتراك مطلعين أو مخول لهم التصريح عن الموضوع”.

‏‎‏‎ وأكد المصدر حرص المملكة على سلامة مواطنيها أينما كانوا، ومتابعة السلطات السعودية المختصة لهذا الشأن لمعرفة الحقيقة كاملة.