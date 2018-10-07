وزير الصحة يفصل طبيبة من الخدمة ويحيلها للنيابة

أصدر الشيخ الدكتور باسل حمود الصباح وزير الصحة قرارا بفصل احدى الطبيبات من الخدمة تأديبيا بعد انتهاء لجنة التحقيق من أعمالها، وثبوت وجود خطأ طبي من قبلها تجاه احدى المريضات، وتم إحالة الطبيبة للنيابة العامة لتحريك الدعوى الجزائية ضدها، بالإضافة إلى مخاطبة وزارة الداخلية لمنعها من السفر، مع التحفظ على كافة مستحقاتها المالية لحين انتهاء النيابة من تحقيقاتها.

كما أكد وزير الصحة على ثقته التامة بكافة الكوادر الطبية، وكفاءتها المهنية التي لن تزعزعها مثل هذه الحوادث الفردية، مبينا أن الوزارة لن تتوانى باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين، واستمرار الثقة بالخدمات الطبية التي تقدمها وزارة الصحة.