الكويت.. قرار وزاري يلزم ببناء المصليات في الأبنية التجارية

أصدر وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي قراراً وزارياً يقضي بوجوب تخصيص مصلى للرجال وآخر للنساء في الأبنية التجارية.

وحدد الرومي في قراره المساحة بنسبة إجمالية تبلغ 2 في المئة لكل مصلى على حدة للجنسين من مساحة القسيمة، أو 30 متراً مربعاً للقسائم البالغ مساحتها 1000 متر مربع وأقل، أو 60 متراً مربعاً، أيهما أكبر، ولا تحتسب من ضمن النسبة الإجمالية للبناء وذلك للقسائم التي مساحتها أكثر من 1000 متر مربع.

بالإضافة إلى السماح بتخصيص مواقف سيارات ذكية ضمن حدود العقار شرط أن تكون القسائم على مساحة 1000 متر مربع وأكثر ، وبناء سراديب وأراضي وطوابق متعددة الأدوار للسيارات مع الالتزام بالارتفاعات المسموحة بالمنطقة.