بدء محاكمة زوجة نتنياهو بتهمة “الاحتيال وخيانة الأمانة”

تبدأ اليوم محاكمة سارة نتنياهو زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بتهمة “الاحتيال وخيانة الأمانة” لإنفاقها أكثر من 80 ألف يورو على وجبات طعام وذلك على نفقة دافعي الضرائب.

وحققت الشرطة الإسرائيلية مع سارة نتنياهو، في حقيقة طلبات أكل بين سبتمبر 2010 ومارس 2013 لنفسها وأفراد من عائلتها ومدعوين لديها، بقيمة “أكثر من 350 ألف شاقل” (83 ألف يورو)، بحسب وزارة العدل.

ويتهمها القضاء بأنها كذبت عندما تذرعت بعدم وجود طباخ في مقر رئيس الوزراء، لتبرير طلب وجبات طعام من مطاعم مختلفة في القدس عشرات المرات في الشهر نفسه.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن القرار الاتهامي أن عزرا سايدوف، مساعد المدير العام السابق لمكتب رئيس الوزراء، كان متواطئا مع سارة نتنياهو في الإيحاء بأنه لم يكن هناك أي طباخ يعمل في المقر.

ويتوقع أن تبدأ المحاكمة الأحد عند الساعة 10.30 بتوقيت غرينيتش في محكمة الدرجة الأولى في القدس وقد تستمر عدة أشهر.

وكان من المفترض أن تبدأ المحاكمة التي تشرف عليها هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة بسبب “حساسية” القضية على المستوى العام، في يوليو إلا أنها أرجئت لأسباب لم يتم الكشف عنها.

وتحقق الشرطة كذلك مع رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو في 6 ملفات على الأقل، وقد أوصت في 13 فبراير بتوجيه التهم إليه في اثنتين منها.