عائلة #خاشقجي: نثق بحكومتنا ولتصمت الأبواق المسعورة

أكد المستشار القانوني، معتصم خاشقجي، الذي رأس اجتماعاً للعائلة في مدينة جدة لـ “العربية.نت” أن العائلة تجري تنسيقاً مع الحكومة السعودية، فيما يخصّ المواطن المفقود #جمال_خاشقجي.

وقال: “نحن نثق في الحكومة والإجراءات التي تتخذها، وكل الجهود التي يتم اتخاذها في قضية جمال خاشقجي يتم التنسيق فيها مع الدولة والسفارة في أنقرة”.

وذكر المستشار خاشقجي أن بعض الدول لديها أجندة خبيثة، حاولت تمريرها من خلال استغلال موضوع المواطن السعودي جمال خاشقجي، وقال: “نحن نعرف أهداف الذباب الإلكتروني والأبواق المسعورة التي تهاجم الوطن لأهداف سيئة، ونقول لهؤلاء اصمتوا خاب مسعاكم وخابت نواياكم”، وأضاف: “هناك جهات وأشخاص تسيِّس هذا الموضوع وتستخدم اسم العائلة والأخ جمال لتمرير أجندتهم المريضة، وهذا الكلام لا يمشي علينا ولا عمرنا كنا أو سنكون أداة في يد أحد، ونحن ولاؤنا لحكامنا ودولتنا، والسعوديون جميعاً ولاؤهم لوطنهم”.

وشدد خاشقجي على أن المدعوة “خديجة” التي تروّج أنها خطيبة جمال ليست معروفة للعائلة، وليست خطيبته من الأساس وقال: “لا نعرفها ولا نعرف من أين جاءت ولا تمت للعائلة بصلة، وقد تكون أحاديثها وحضورها لتمرير أجندة خاصة بها”.

وبين في هذا السياق أن العائلة قامت باتخاذ إجراءات قانونية، فيما يخص اختفاء جمال بالتنسيق مع الدولة والإجراءات تسير في إطار قانوني، محذراً من الاستماع إلى الأبواق والقصص العارية عن الصحة.

واختتم حديثه قائلاً: “نحن أبناء هذا البلد والاهتمام الذي وجدناه كان بمثابة البلسم لنا”.