مسؤولة صحية كويتية: ارتفاع مستهلكي التبغ 35 بالمئة بين الرجال و2 في المئة بين النساء

كشفت مسؤولة في وزارة الصحة الكويتية عن ارتفاع ملحوظ بمعدلات استهلاك التبغ في الكويت حيث بلغت 35 في المئة بين الرجال البالغين و2 في المئة بين النساء البالغات في حين بلغت بين اليافعين 23 في المئة بين الفتيان و 3ر8 في المئة بين الفتيات.

وقالت مقرر اللجنة الدائمة للبرنامج الوطني لمكافحة التدخين بوزارة الصحة الكويتية الدكتورة آمال اليحيى في تصريح صحفي على هامش الاجتماع التنسيقي لدراسة اقتصاديات التبغ في الكويت اليوم الأحد إنه “ليس خافيا على أحد ما للتبغ من آثار مدمرة على صحة المجتمع فهو عامل الخطورة الأساسي لأمراض القلب والسرطان والسكري والأمراض التنفسية التي تتسبب في 65 بالمئة من الوفيات في العالم”.

وأوضحت أن منظمة الصحة العالمية قدرت ان حوالي 7 مليون شخص من المدخنين و7000 من المخالطين للمدخنين يتوفون سنويا مايجب معه التدخل لمنع هذه الانفس من الهلاك.

وبينت ان البرنامج الوطني لمكافحة التبغ في الكويت كان حريصا على العمل بشكل منهجي للعمل على كافة السياسات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية على خفض الطلب على منتجات التبغ من خلال التوعية والترصد والتشريعات الخاصة بحماية الأفراد من أضرار التدخين والعمل مع القطاعات المختصة لرفع أسعار بيع منتجات التبغ بالإضافة لتقديم المساعدة للراغبين بالإقلاع عن التدخين.

واشارت اليحيى الى ان الدراسة هي أحد خطوات التصدي للتبغ فتحديد حجم المشكلة والعبء الذي تتركه على الصحة العامة خطوة أساسية نحو حل المشكلة وإعطائها الأهمية التي تستحق فضلا عن أهمية الدور الإحصائي في قياس المشاكل الصحية ووضعها في الإطار الصحيح الذي يمكن متخذ القرار من صياغة السياسات المبنية على المعرفة والبرهان.

وذكرت أنه تمت الموافقة على القيام بهذه الدراسة بعد اقتناع أعضاء اللجنة الخليجية لمكافحة التبغ بالحاجة لها لأهمية الأرقام الاقتصادية في توفير فهم أعمق للمشكلة التي تحتاج اليوم منهجية جديدة في المكافحة.

واكدت على التنسيق بين قطاعات مختلفة من أجل مكافحة التدخين وتشمل وزارتي المالية والتجارة والهيئات الأخرى ممثلة بالإدارة العامة للجمارك والهيئة العامة للمعلومات المدنية والإدارة المركزية للاحصاء والهيئة العامة للقوى العاملة بالإضافة للدور الكبير في داخل وزارة الصحة كالمركز الوطني للمعلومات الصحية والبرنامج الوطني لمكافحة التدخين.