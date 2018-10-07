هيغوايين يتألق ويقود ميلان للفوز على كييفو

حقق فريق اي سي ميلان اليوم الاحد فوزا مهما على ضيفه كييفو فيرونا بنتيجة (3-1) في منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الايطالي (كالتشيو).

وشهد اللقاء الذي اقيم على ملعب سان سيرو تألق المهاجم الارجنتيني غونزالو هيغواين بعد احرازه هدفي فريقه في الدقيقة 27 والدقيقة 34 واضاف الهدف الثالث زميله جياكو مو بونافتتورا في الدقيقة 56 فيما احرز هدف الضيوف سيرجيو بليسير في الدقيقة 63.

كما شهدت الجولة ذاتها فوز بارما على جنوى بنتيجة (3-1) وسامبدوريا على اتلانتا ب(1-0) ولاتسيو على فيورنتينا (1-0) ايضا.