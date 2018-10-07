وفيات الأحد 7 أكتوبر 2018

أمينة عبدالله محمد، أرملة غلوم علي محمد العوضي، «79 عاماً»، شيعت، للرجال: الدعية، ديوان العوضي، للنساء: الصباحية، ق1، ش12، م145، ت: 99477264 – 99717065.

مشعل خالد سالم عايض الغبيشان، «16 عاماً»، شيع، للرجال: في المقبرة فقط، للنساء: سلوى، ق2، ش1، م30، ت: 99749947.

علي فلاح علي الميع، «82 عاماً»، شيع، الصباحية، ق2، ش14، م760، ت: 55844444 – 55131111.

فاضل إبراهيم عبدالله الحذران، «66 عاماً»، شيع، للرجال: السلام، ق7، ش708، م478، للنساء: سلوى، ق11، ش7، م16، ت: 99766689 – 99828299.

بنيه عويد السهيل، أرملة عوض لفته صالح المطيري، «81 عاماً»، شيعت، صباح الناصر، ق7، ش109، م7، ت: 99828996.

عبدالعزيز سالم جاسم بن جاسم، «39 عاماً»، التشييع بعد صلاة عصر الإثنين، للرجال: السلام، ق3، ش301، م3، للنساء: صباح السالم، ق7، ش2، ج2، م17، ت: 50015315.

يوسف محمد علي العسيري، «85 عاماً» التشييع بعد صلاة عصر الإثنين، للرجال: قرطبة، ق2، ش الأول، ج2، م18، للنساء: العدان، ق2، ش54، م2، ت: 50500414.

أحمد محمد جاسم الصباغه، «58 عاماً»، التشييع بعد صلاة عصر الإثنين، للرجال: مسجد البحارنة، الدعية، للنساء: جنوب السرة، السلام، ق5، ش507، م15، ت: 66492929 – 66111203.