إعلان الجدول الرسمي لمباريات البطولة الودية الدولية “سوبر كلاسيكو” بالرياض

تنطلق الخميس المقبل البطولة الرباعية الدولية الودية “السوبركلاسيكو” التي تستضيفها الرياض، وكشفت الهيئة العامة للرياضة جدول مباريات البطولة، التي تشارك فيها بجانب المملكة منتخبات البرازيل والأرجنتين والعراق.

وبحسب الجدول الذي نشرته هيئة الرياضة، ستكون مباراة الافتتاح عند الساعة 9 مساء باستاد الأمير فيصل بن فهد بين العراق والأرجنتين، بينما يلتقي الأخضر والمنتخب البرازيلي يوم الجمعة 12 أكتوبر على ملعب جامعة الملك سعود، عند الساعة 9 مساء.

فيما تتوقف المباريات مدة 3 أيام، لتُستأنف يوم الثلاثاء 15 أكتوبر، بمواجهة تجمع بين الأخضر السعودي والمنتخب العراقي، عند الساعة 9 مساء بملعب جامعة الملك سعود، وفي يوم الأربعاء 16 أكتوبر عند الساعة 9 مساء مواجهة منتخبي الأرجنتين والبرازيل.