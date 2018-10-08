حالة الطقس المتوقعة غداً الثلاثاء 09 أكتوبر 2018

حالة الطقس المتوقعة ليوم الثلاثاء 09 أكتوبر 2018
حالة الطقس
نهارًا:
حار و رطب نسبيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 32 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .
ليلاً:
رطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 28 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .
الحرارة العظمى: 42°
الحرارة الصغرى: 24°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 4 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 4 قدم.
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