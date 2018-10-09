“الصحة” الكويتية تطالب موظفيها بالإفصاح عن أعمالهم خارج الوزارة

أصدر وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح، تعميماً على جميع قطاعات الوزارة بأن يقوم جميع موظفي الوزارة باختلاف مسمياتهم بالإفصاح عن أي نشاط لهم خارج نطاق عملهم بالوازرة، ويكون على علاقة مباشرة مع الوزارة من خلال مشاركة في شركة، أو منشأة لها تعاقدات مع الوزارة، سواء بنفسه، أو عن أولاده القصر، أو زوجته، ومن هم في ولايته، وفقاً لأحكام القانون رقم 13 لسنة 2018 في شأن حظر تعارض المصالح ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم 296 لسنة 2018، وذلك منعاً لوجود أي تعارض نسبي أو مطلق نص عليه القانون أو لائحته التنفيذية، على أن يقدم الموظفين هذا الإفصاح لإدارة مكتب الوزير خلال المواعيد المنصوص عليها في المواد «5 ، 6 ، 7» من اللائحة.