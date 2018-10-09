سفير #السعودية لدى ألمانيا يعود لمباشرة عمله ببرلين

عاد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية الأمير خالد بن بندر بن سلطان، لمباشرة عمله في برلين وفق ما أوردته، اليوم الثلاثاء، وزارة الخارجية السعودية.

وأوضحت وزارة الخارجية السعودية في تغريدة على حسابها بتويتر، أن السفير السعودي التقى في مقر وزارة الخارجية الألمانية مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، مشيرة إلى أن اللقاء تناول أوجه وأهمية التعاون بين البلدين.

وكان متحدث باسم الحكومة الألمانية، قد صرح قبل أيام أن بلاده تأمل في عودة السفير السعودي إلى برلين سريعا.

وقال المتحدث إن السعودية شريك مهم في المنطقة تريد ألمانيا التعاون معه. وأضاف أن وزير الخارجية السعودي دعا نظيره الألماني هايكو ماس لزيارة الرياض.