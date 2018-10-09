الإعصار “مايكل” يتجه صوب #فلوريدا بسرعة 130كم

قال المركز الوطني الأميركي للأعاصير الاثنين إن الإعصار مايكل أدى إلى سقوط أمطار غزيرة على غرب كوبا مع توجهه صوب خليج المكسيك مستهدفا فلوريدا.

وأضاف المركز أن موقع الإعصار حاليا يبعد نحو 45 كيلومترا شمال غربي الطرف الغربي لكوبا برياح تبلغ سرعتها القصوى 130 كيلومترا في الساعة وهو من الفئة من الأولى.

وقال خبير في الأرصاد الجوية مقره ميامي إن من المتوقع أن يصبح مايكل إعصاراً ضخماً من الفئة الثالثة بحلول ليل الثلاثاء.