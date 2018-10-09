سفارة #الكويت في #واشنطن تهيب المواطنين اخذ الحيطة والحذر من اعصار “مايكل”

أهابت سفارة الكويت في واشنطن اليوم الثلاثاء الطلبة والمواطنين الكويتيين الموجودين ضمن المسار المحتمل لإعصار (مايكل) أخذ الحيطة والحذر واتخاذ الاحتياطات اللازمة لتأمين سلامتهم.

ودعت السفارة في بيان صحفي الطلبة والمواطنين الكويتيين في غرب ولاية فلوريدا الأمريكية وجنوب ولايتي جورجيا وألاباما والمناطق الواقعة ضمن المسار المحتمل لإعصار (مايكل) والأحوال الجوية السيئة المترتبة عليها خلال الأيام القليلة المقبلة اتخاذ جميع التدابير والاحتياطات اللازمة لتأمين سلامتهم وسلامة من معهم.

وقال البيان ان السفارة وبالتنسيق مع المكاتب الفنية الملحقة بها تقوم بوضع خطط الطوارئ للتعامل مع تداعيات الإعصار بالنسبة للمرضى والطلبة الموجودين في تلك المناطق.

وشدد على ضرورة اتباع التعليمات والتوجيهات الصادرة من السلطات المحلية الأمريكية لمواجهة هذة العواصف وتأمين سلامتهم.

وحثت السفارة الكويتية المواطنين والطلبة على الاستمرار بالتواصل معها وذلك لاطلاعها على ما قد يطرأ على وضعهم في مواجهة هذة الأحوال الجوية على الأرقام التالية:

رقم طوارئ سفارة دولة الكويت 12022620758+ ‎

رقم طوارئ المكتب الثقافي 12023642104+

رقم طوارئ المكتب الصحي 12023202415+

رقم طوارئ المكتب العسكري 12028180666+