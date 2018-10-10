إعصار (مايكل) الأمريكي يشتد الى الفئة الثالثة في قائمة الأعاصير

أعلن مركز الأعاصير الوطني الامريكي اليوم الثلاثاء أن إعصار (مايكل) اشتد ووصل الى الفئة الثالثة في قائمة الأعاصير.

وحذر المركز في بيان من أن الأوضاع في ساحل الخليج الغربي لولاية فلوريدا ستتدهور بدءا من مساء اليوم بالتوقيت المحلي وأن تشكل خطرا على الحياة على مدى 520 كيلومترا من الساحل.

وقال “يتوقع أن يقوى (مايكل) أكثر من ذلك حيث سيشكل أحد الأعاصير الكبرى عندما يهبط على الأرض في فلوريدا قبل أن تتراجع حدته فيما بعد خلال تحركه باتجاه جنوب شرق الولايات المتحدة”.

واضاف أن منطقة (بانهاندل) في فلوريدا قد تشهد وصول معدل الأمطار الى 30 سنتيمترا خلال 36 ساعة.

وفي نفس السياق حذر حاكم فلوريدا ريك سكوت في تغريدة له على موقع (تويتر) من أن وقت الاستعداد لوصول الإعصار يكاد ينتهي وان الوضع جدي ويشكل خطرا حقيقيا على الحياة مطالبا السكان بعدم المخاطرة والمغادرة فورا عندما يطلب منهم ذلك.

وكان الرئيس الامريكي دونالد ترامب وقع في وقت سابق اليوم الثلاثاء على قرار اعلان حالة الطوارىء في ولاية فلوريدا بسبب اعصار (مايكل) فيما ذكر البيت الابيض في بيان ان الرئيس ترامب أمر بتقديم المساعدات الفيدرالية اللازمة للولاية بسبب الاعصار. (النهاية) ا ك / ر ج