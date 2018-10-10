عبد الكريم الكندري: بقاء منصب رئيس ديوان المحاسبة شاغراً حتى الآن أمر غير مقبول

رأى النائب د. عبد الكريم الكندري بأن بقاء منصب رئيس ديوان المحاسبة الذراع الرقابي لمجلس الأمة شاغراً حتى الآن أصبح أمراً غير مقبول ولا بد من حسم هذا المنصب في دور الانعقاد القادم.

وأوضح الكندري في تصريح صحافي أن ديوان المحاسبة مليء بالكفاءات التي يمكن أن تتقلد هذا المنصب ولا يوجد مبرر حتى الآن من عدم اعمال المادة ٣٤ من قانون ديوان المحاسبة والتي توجب أن يقوم رئيس مجلس الامة بترشيح رئيس الديوان وإقرار المجلس لهذا الترشيح في جلسة سرية وبعد موافقة مجلس الوزراء.

وقال إن ديوان المحاسبة يجب أن يكون قدوة لباقي الجهات الحكومية التي يراقبها فمن باب أولى أن يتم تعيين رئيس له بدلاً من تكليف نائب الرئيس والذي يجب أن يكون من داخل الديوان الذي يزخر بالكفاءات والخبرات وأن لايكون التعيين والترشيح لهذا المنصب وفقاً لمعيار سياسي فهذا الجهاز الفني يجب أن يقاد من قبل شخص فني من أبناء ديوان المحاسبة.