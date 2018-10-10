8 فوائد مذهلة للجوز بالنسبة للشعر والبشرة

يتميّز الجوز الذي يُعرف أيضاً باسم عين الجمل بكونه من المكسّرات التي يعود أصلها إلى منطقة البحر المتوسط وآسيا الوسطى. وهو معروف بفوائده الغذائيّة الصحيّة التي تؤثّر إيجاباً على صحة القلب والدماغ والعظام. كما يلعب دوراً فعّالاً في مجال الوقاية من السرطان. ولكن هل تعلمون أن له فوائد عديدة أيضاً في مجال العناية بالبشرة والشعر؟

يؤخّر مظاهر الشيخوخة:

إن غنى الجوز بالفيتامين B يؤثّر إيجاباً على مزاجنا ويحارب السترس، وهذا ما ينعكس وقاية من التجاعيد كون ارتفاع معدّل السترس يزيد من مظاهر الشيخوخة المبكرة على بشرتنا. كما يلعب الفيتامين B بالإضافة إلى الفيتامين E دور مضاد طبيعي للأكسدة يحارب الجذيرات الحرّة المسؤولة بدورها عن تسريع آليّة شيخوخة البشرة.

يرطّب البشرة:

إذا كانت بشرتكِ جافة ننصحك بتدليكها بزيت الجوز لتغذيتها بالعمق وتعزيز نمو خلاياها بطريقة صحيّة.

يحارب الهالات الداكنة:

ويعتبر تطبيق زيت الجوز الدافئ على الهالات الداكنة المحيطة بالعينين من أشهر الوصفات الطبيعية الفعّالة المستعملة في هذا المجال. فهو يؤمّن الراحة لمنطقة محيط العينين، كما يخلّصها من احتباس الماء المسبّب للجيوب ويخفّف من ظهور الهالات الداكنة عليها فتستعيد منطقة محيط العينين كل إشراقها.

يؤمّن الحصول على بشرة مشرقة:

للاستفادة من ميزات الجوز في مجال العناية بالبشرة، ننصحكن بهذا القناع السريع والسهل التحضير. يكفي وضع 4 حبّات من الجوز في الخلاّط وإضافة ملعقتين صغيرتين من الشعير، ملعقة صغيرة من العسل، ملعقة صغيرة من الكريما الطازجة، و4 نقاط من زيت الزيتون. تابعوا الخلط حتى الحصول على عجينة ناعمة تطبقونها مباشرة على بشرة الوجه.

اتركوا هذا القناع يجفّ بالكامل قبل شطفه بالماء الفاتر مع تدليك الوجه بحركات دائريّة. ويشكّل هذا القناع وسيلة فعّالة جداً لترطيب البشرة وتأخير ظهور التجاعيد.

يحافظ على شعر صحيّ:

إذا كان نظام حياتنا العصري يترك شعرنا فاقداً للحيويّة نتيجة التلوث، والسترس، والعادات الغذائيّة غير الصحيّة… فيمكننا التخفيف من حدّة هذه المشاكل والحصول على شعر صحيّ عبر إدراج الجوز في نظامنا الغذائي اليومي واعتماده في برنامج العناية بشعرنا. يمكننا إضافة الجوز إلى السلطات والأطباق التي نتناولها واستعمال زيت الجوز في تحضير الأقنعة الطبيعيّة للحصول على شعر مشرق وصحي.

يحارب تساقط الشعر:

تشير بعض الدراسات الأميركية إلى أن إضافة زيت الجوز بشكل منتظم على الشامبو الذي تستعملينه لغسل شعركِ يخفّف من مشكلة تساقط الشعر بشكل ملحوظ.

مضاد طبيعي للقشرة:

إن استعمال زيت الجوز بشكل منتظم على فروة الرأس يحافظ على ترطيبها مما يخفّف من ظهور القشرة، كما أنه يتمتع بفوائد مضادة للفطريّات المسبّبة في العديد من الحالات لظهور القشرة.

يعزّز لون الشعر بشكل طبيعي:

يتميّز زيت الجوز بغناه بالبروتينات مما يساعد على تعزيز لون الشعر ويكسبه مظهراً صحياً وإشراقاً مميزاً.

كيف تستعملون زيت الجوز؟

للاستفادة من خصائصه يُنصح باستعمال زيت الجوز 3 مرات أسبوعياً، أما لزيادة فعاليته فيمكن خلطه مع زيت الزيتون أو زيت جوز الهند.