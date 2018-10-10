الاعصار “مايكل” يضرب ولاية #فلوريدا الامريكية

ضرب الاعصار مايكل اليابسة الامريكية اليوم الأربعاء قرب مدينة بنما سيتي بولاية فلوريدا جنوب شرق الولايات المتحدة.

وتحول (مايكل) إلى إعصار من الدرجة الرابعة مصحوبا برياح تصل سرعتها إلى 250 كلم في الساعة.

ويقول خبراء إن الاعصار مايكل هو أقوى الأعاصير التي سجلت في تلك المنطقة وقد يؤدي إلى “عواقب كارثية” حيث يتوقع أن يفقد أكثر من مليون شخص مصادر الطاقة.

وفي وقت سابق اليوم صرح الرئيس دونالد ترامب للصحفيين أنه سيزور المواقع المتضررة يوم الأحد أو الاثنين المقبلين.