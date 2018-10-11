أصدر وزير التربية د.حامد العازمي، قراراً يقضي بإحالة وكيلة وزارة التربية المساعدة للتعليم العام، فاطمة الكندري، للتقاعد، اعتبارا من 8 أكتوبر الجاري، مع صرف وتسوية مستحقاتها وفقا للقواعد المقررة.
– وبهذا القرار يكون قد تم إلغاء إجازة الكندري التي تنتهي في الأول من نوفمبر المقبل.
إحالة وكيلة التعليم العام بـ “التربية” فاطمة الكندري للتقاعد
أصدر وزير التربية د.حامد العازمي، قراراً يقضي بإحالة وكيلة وزارة التربية المساعدة للتعليم العام، فاطمة الكندري، للتقاعد، اعتبارا من 8 أكتوبر الجاري، مع صرف وتسوية مستحقاتها وفقا للقواعد المقررة.
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