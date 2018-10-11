إحالة وكيلة التعليم العام بـ “التربية” فاطمة الكندري للتقاعد

أصدر وزير التربية د.حامد العازمي، قراراً يقضي بإحالة وكيلة وزارة التربية المساعدة للتعليم العام، فاطمة الكندري، للتقاعد، اعتبارا من 8 أكتوبر الجاري، مع صرف وتسوية مستحقاتها وفقا للقواعد المقررة.

– وبهذا القرار يكون قد تم إلغاء إجازة الكندري التي تنتهي في الأول من نوفمبر المقبل.