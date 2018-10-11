حجر “الصحراء الكبرى” الفضائي يباع بنصف مليون دولار

هذا السعر بالطبع ليس لحجر عادي، فهو قطعة حجرية سقطت من القمر، وانكسرت إلى 6 أجزاء، ويعرف باسم “أحجية القمر”.

وعثر على حجر “أحجية القمر”، في شمال غربي الصحراء الكبرى العام الماضي، ويعد أحد أكبر حجارة القمر التي تعرض للبيع في مزاد علني، بحسب ما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

ويعرف الحجر باسم “أحجية القمر” بسبب شكله الغريب ولأنه يمكن تجميع أجزائه معا مثل أحجية الصور المقطعة أو المجزأة.

يشار إلى أن أكبر قطعة حجرية فضائية عثر عليها بلغت زنتها 2 كيلوغرام وتبلغ أبعادها 17 في 12 سنتيمترا.

وقال رئيس مؤسسة “إيرولايت ميتورايتس” الأميركية جيف نوتكين إن هذا الحجر النيزكي سقط من قمرنا في الماضي البعيد، على الأرجح نتيجة اصطدام نيزك بالقمر ثم اندفع باتجاه الأرض على مسافة 250 ألف ميل”، مشيرا إلى أن بعض المتاحف الكبرى فقط هي التي تمتلك حجارة نيزكية مشابهة من حيث الوزن والتميز.

وأاضاف نوتكين إنه 9 من دون شك “هذا الحجر هو أفضل نموذج عن أقرب جيراننا الفضائيين (القمر) الذي يعرض للبيع في تاريخ علم النيازك”.

على أي حال، رغم كل ما يقال عن هذا الحجر ومواصفاته وسعره، فإنه لا يعرف عمره، مع العلم أن عمر القمر يقدر بحوالي 4.51 مليار سنة، أي أقل بنحو 60 مليون سنة عن الفترة التي نشأ فيها الكون.