صحيفة “النهار” اللبنانية.. بالأبيض

انشغل اللبنانيون، صباح الخميس، بالعدد الجديد لصحيفة النهار، والذي صدر بثماني صفحات بيضاء.

وحملت صفحات العدد الجديد، عنوان “النهار” وصورة للنائب اللبناني الراحل جبران تويني.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية، أنها حاولت التواصل مع إدارة الصحيفة، لتوضيح الأسباب، إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل، حيث أن المسؤولين أغلقوا هواتفهم.

بيد أن معلومات أخرى، تقول إن الرسالة وراء هذا العدد تأتي بعدما أقفلت عدد من الصحف اللبنانية والعربية مكاتبها في الفترة الأخيرة كالسفير والأنوار، وصفحات النهار البيضاء هي للإضاءة على الأزمة التي تمرّ بها الصحافة الورقية ولحث المعنيين على التحرّك للحفاظ على هذه المؤسسات.