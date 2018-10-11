“العربية”: “نيويورك تايمز” تحذف خبرا مزيفاً عن الـ15 سعوديا باسطنبول

قالت قناة “العربية” إت صحيفة نيويورك تايمز حذفت تغريدة من حسابها في تويتر بعد نشرها تتعلق بقضية اختفاء الصحافي السعودي #جمال_خاشقجي.

وكتبت الصحيفة في تغريدة: “ملاحظة المحررين.. لقد قمنا بحذف تغريدة حول هذه القصة”.

وكانت الصحيفة الأميركية قد نشرت تغريدة بخبر مزيف يتعلق بما نشر عن مزاعم تورط 15 سعودياً في قتل خاشقجي ونشر صور لهم.

وقالت الصحيفة، إنها قامت بحذف الخبر الذي يشير إلى التفاصيل والأسماء والصور المنسوبة للسلطات التركية.

وقامت الصحيفة باستبدال نسخة الخبر بأخرى تشير فقط إلى تصريحات السلطات التركية دون التعامل مع الخبر على أنه صحيح كما في النسخة الأولى.

لكن ذلك لم يمر مرور الكرام من قراء الصحيفة والمعلقين على حسابها بتويتر، حيث كتب أحدهم: “سوف تحذفون المزيد من التغريدات لاحقًا”.

فيما أشاد آخرون بالخطوة وشجاعة الصحيفة في حذف التغريدة بعد أن تبين لها أن المعلومات المنشورة غير دقيقة، وفق معايير النشر والمصداقية المفترضة بنيويورك تايمز.

فيما استخدم البعض التعبير الشائع الذي يستخدمه الرئيس الأميركي دونالد #ترمب لوصف وسائل الإعلام “Fake News” في سخرية مما حدث.