حالة الطقس المتوقعة غداً الجمعة 12 أكتوبر 2018

حالة الطقس المتوقعة ليوم الجمعة 12 أكتوبر 2018

حالة الطقس

نهارًا:

حار و رطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 32 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف في المساء .

ليلاً:

رطب خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 26 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف في بعض المناطق .

الحرارة العظمى: 41°

الحرارة الصغرى: 23°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 4 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 3 قدم.