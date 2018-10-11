حالة الطقس المتوقعة غداً الجمعة 12 أكتوبر 2018

حالة الطقس المتوقعة ليوم الجمعة 12 أكتوبر 2018
حالة الطقس
نهارًا:
حار و رطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 32 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف في المساء .
ليلاً:
رطب خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 26 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف في بعض المناطق .
الحرارة العظمى: 41°
الحرارة الصغرى: 23°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 4 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 3 قدم.
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