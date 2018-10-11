ترامب حول خاشقجي: لا أريد وقف إنفاق 110 مليار دولار بأمريكا

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه لا يريد وقف الاستثمارات السعودية في أمريكا، وذلك على خلفية اختفاء الكاتب والإعلامي جمال خاشقجي، قائلا: “لا أريد أن أوقف بلدا عن إنفاق 110 مليارات دولار، وهو رقم قياسي في كل الوقت، وندع روسيا تأخذ تلك الأموال ونترك الصين تأخذ تلك الأموال”.
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