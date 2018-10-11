مدافع الأرجنتين يكشف سر الفوز الساحق على العراق

كشف جيرمان بيزيلا، مدافع الأرجنتين، سر فوز منتخب بلاده على نظيره العراقي، 4-0، في منافسات البطولة الرباعية الودية الدولية المقامة في السعودية.

وقال بيزيلا، وفقا للحساب الرسمي لمنتخب الأرجنتين: “لم يكن سهلا افتتاح التسجيل خلال المباراة. العراق كان منتشرا بشكل جيد، ولكن مع الصبر تمكنا من إحراز الأهداف”.

وأضاف: “كان من الصعب جدا أن نلعب في هذه الأجواء الحارة، لكننا حاولنا بذل قصارى جهدنا”.

وتابع مدافع الأرجنتين: “الكثير من لاعبي التانجو الذين شاركوا اليوم، يعتبرون وجوها جديدة على المنتخب، لكننا نقاتل كل يوم لكي نستمر”.

وسجل بيزيلا الهدف الثالث لراقصي التانجو في مباراة الليلة أمام العراق، والتي انتهت 4-0.