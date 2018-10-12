نائب وزير الخارجية الكويتي: تشكيل لجنة لملاحقة من قاموا بالنصب العقاري على المواطنين بالخارج

قال نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله إنه تم منذ فترة العمل على تشكيل لجنة برئاسة وزارة التجارة والصناعة وسيكون لوزارة الخارجية دور من خلال سفاراتها بالخارج لمتابعة وملاحقة من قاموا بعمليات النصب والاحتيال العقاري على المواطنين في الخارج.

جاء ذلك في تصريح للجارالله أدلى به للصحفيين اليوم الخميس على هامش مشاركته احتفال سفارة مملكة إسبانيا لدى البلاد بالعيد الوطني.

وأعرب الجارالله عن أسفه لهذه الظاهرة التي وقع ضحيتها العديد من المواطنين مشيرا في الوقت ذاته إلى وضع ضوابط للعديد من المعارض التي تقام بالكويت بحيث تتضمن أحكاما وضبطا لما يعرض فيها على المواطنين الكويتيين.

ولفت إلى السعي من خلال هذه الضوابط إلى الحد من هذه العروض الوهمية التي قد تتضمنها بعض المعارض والحد من عمليات الاحتيال التي تمت في معارض عديدة خلال السنوات الماضية.