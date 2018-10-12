عناوين الصحف الكويتية ليوم الجمعة 12 أكتوبر 2018

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12 أكتوبر، 2018
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مدافع الأرجنتين يكشف سر الفوز الساحق على العراق
منذ 4 ساعات
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قائمة الكرة الذهبية ظلمت 11 من نجوم العالم
منذ 3 أيام
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إعلان الجدول الرسمي لمباريات البطولة الودية الدولية “سوبر كلاسيكو” بالرياض
منذ 3 أيام
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اتهام جديد لـ”رونالدو” بالاغتصاب
منذ 4 أيام
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اقتصاد
ماليزيا تعلن سعيها إلى بيع أصول لتسديد ديون متراكمة عليها
منذ 3 أيام
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نوبل للاقتصاد لأميركيين طورا نماذج لتفاعل الاقتصاد والطبيعة
منذ 4 أيام
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العالم يترقب إعلان منح جائزة “نوبل للاقتصاد”
منذ 4 أيام
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رويترز” : #الكويت و #السعودية و #الإمارات يودعون مليار دولار في المركزي الأردني
منذ أسبوع واحد
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روسيا 2018
مدافع الأرجنتين يكشف سر الفوز الساحق على العراق
منذ 4 ساعات
أضف تعليق
قائمة الكرة الذهبية ظلمت 11 من نجوم العالم
منذ 3 أيام
أضف تعليق
إعلان الجدول الرسمي لمباريات البطولة الودية الدولية “سوبر كلاسيكو” بالرياض
منذ 3 أيام
أضف تعليق
اتهام جديد لـ”رونالدو” بالاغتصاب
منذ 4 أيام
أضف تعليق
اقتصاد
ماليزيا تعلن سعيها إلى بيع أصول لتسديد ديون متراكمة عليها
منذ 3 أيام
أضف تعليق
نوبل للاقتصاد لأميركيين طورا نماذج لتفاعل الاقتصاد والطبيعة
منذ 4 أيام
أضف تعليق
العالم يترقب إعلان منح جائزة “نوبل للاقتصاد”
منذ 4 أيام
أضف تعليق
رويترز” : #الكويت و #السعودية و #الإمارات يودعون مليار دولار في المركزي الأردني
منذ أسبوع واحد
أضف تعليق
الرأي
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مجتمع
فن وثقافة
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تحقيقات
حوارات
شعراء سبر
سبر القوافي
كاريكاتير
بورتريه
” هات اذنك “
سبر ميديا
فيديو سبر
صور سبر
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محليات
برلمان
عربي وعالمي
رياضة
روسيا 2018
مدافع الأرجنتين يكشف سر الفوز الساحق على العراق
منذ 4 ساعات
أضف تعليق
قائمة الكرة الذهبية ظلمت 11 من نجوم العالم
منذ 3 أيام
أضف تعليق
إعلان الجدول الرسمي لمباريات البطولة الودية الدولية “سوبر كلاسيكو” بالرياض
منذ 3 أيام
أضف تعليق
اتهام جديد لـ”رونالدو” بالاغتصاب
منذ 4 أيام
أضف تعليق
اقتصاد
ماليزيا تعلن سعيها إلى بيع أصول لتسديد ديون متراكمة عليها
منذ 3 أيام
أضف تعليق
نوبل للاقتصاد لأميركيين طورا نماذج لتفاعل الاقتصاد والطبيعة
منذ 4 أيام
أضف تعليق
العالم يترقب إعلان منح جائزة “نوبل للاقتصاد”
منذ 4 أيام
أضف تعليق
رويترز” : #الكويت و #السعودية و #الإمارات يودعون مليار دولار في المركزي الأردني
منذ أسبوع واحد
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الرأي
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