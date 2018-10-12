بطلب سعودي.. فريق عمل مع تركيا للتحقيق في اختفاء خاشقجي

أعلنت الرئاسة التركية، مساء الخميس، أن أنقرة والرياض قررتا تشكيل مجموعة عمل مشتركة للكشف عن مصير الصحفي السعودي جمال خاشقجي، بناءً على مقترح من الجانب السعودي.

جاء ذلك في تصريح أدلى به متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن، إلى الأناضول، الخميس، تطرق خلاله إلى قضية خاشقجي، الذي فقد أثره منذ الثلاثاء قبل الماضي.

وقال قالن إنه تم إقرار تشكيل مجموعة عمل مشتركة للكشف عن جميع جوانب حادثة خاشقجي، بناءً على مقترح من الجانب السعودي.