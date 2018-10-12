فاران يثير قلق ريال مدريد

أثار المدافع الدولي الفرنسي، رافاييل فاران، القلق داخل نادي ريال مدريد، بعدما فشل في استكمال مباراة منتخب بلاده، أمام أيسلندا، أمس الخميس.

وقالت صحيفة “سبورت” الإسبانية، اليوم الجمعة، إنَّ فاران يُعاني من الإصابة؛ حيث لم يستطع إكمال مباراة أمس، وتم استبداله عقب الشوط الأول، وحل مكانه اللاعب كورت زوما.

وأشارت إلى أن مشاركة فاران في المباراة المقبلة أمام منتخب ألمانيا، في ثالث مباريات أبطال العالم في دوري الأمم الأوروبية، يوم الثلاثاء المقبل، باتت محل شك.

وأوضحت أنَّ اللاعب سيخضع اليوم الجمعة، لفحوصات طبية في معسكر المنتخب الفرنسي لمعرفة مدى خطورة الإصابة التي يعاني منها.

ولفتت إلى أن ريال مدريد، يترقب موقف فاران، الذي يعد من الركائز الأساسية بالفريق، الذي يستعد لمواجهات مهمة كليفانتي عقب العودة من التوقف الدولي، والكلاسيكو أمام برشلونة.

يذكر أن ريال مدريد يعاني من عدة إصابات في الوقت الراهن حيث يغيب عنه إيسكو، ومارسيلو، وجاريث بيل، وكارفاخال، وكريم بنزيما، بسبب ذلك.