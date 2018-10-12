وفيات الجمعة 12 أكتوبر 2018

محمد عبدالله الشاهين، «78 عاماً»، شيع، للرجال: العديلية، ق3، ش العسعوسي، م7، للنساء: الروضة، ق5، ش59، م2A، ت: 99750306 – 22510623.

مريم سبتي علي سكين الكندري، زوجة طلال فهد عبدالله المطوع، «46 عاماً»، شيعت، للرجال: ديوان الكنادرة، الشعب، للنساء: الرميثية، ق7، ش78، م17، مقابل مختارية الرميثية، ت: 94042003 – 99939865.

زيتون رفيع الدين فضل، أرملة عبدالعزيز غفران عبدالرحمن، «75 عاماً»، التشييع بعد صلاة عصر السبت، للرجال: على المقابر فقط، للنساء: الشهداء، ق5، ش519، م5، ت: 66639900 – 66990883.

زهرة حبيب محمد عباس، أرملة حسن حسين عباس، «73 عاماً»، التشييع بعد صلاة عصر السبت، للرجال: حسينية أشكناني، ميدان حولي، للنساء: صباح السالم، ق4، ش26، م17، ت: 99993121 – 55255131.