محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً السبت 13 أكتوبر 2018

منذ 4 ساعات
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حالة الطقس المتوقعة ليوم السبت 13 أكتوبر 2018

حالة الطقس
نهارًا:
حار نسبيا و رطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 28 كم/ساعة و تظهر بعض السحب العالية .
ليلاً:
رطب خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 28 كم/ساعة و تظهر بعض السحب العالية مع فرصة لتكون الضباب الخفيف .

الحرارة العظمى: 39°
الحرارة الصغرى: 23°

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 4 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 4 قدم.

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