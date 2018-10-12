حالة الطقس المتوقعة غداً السبت 13 أكتوبر 2018

حالة الطقس المتوقعة ليوم السبت 13 أكتوبر 2018
حالة الطقس
نهارًا:
حار نسبيا و رطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 28 كم/ساعة و تظهر بعض السحب العالية .
ليلاً:
رطب خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 28 كم/ساعة و تظهر بعض السحب العالية مع فرصة لتكون الضباب الخفيف .
الحرارة العظمى: 39°
الحرارة الصغرى: 23°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 4 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 4 قدم.
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