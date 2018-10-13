البرازيل تفوز على السعودية بثنائية في الدورة الرباعية

فاز المنتخب البرازيلي على مضيفه السعودي 2-0، الجمعة، في المواجهة التي احتضنها ملعب جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض، ضمن منافسات البطولة الرباعية الودية “سوبر كلاسيكو”.

أحرز غابريل جيسوس الهدف الأول للبرازيل في (د.44)، وأضاف أليكس ساندرو الثاني في (د.90+7).

وبدأت البطولة أمس الخميس بمواجهة المنتخب الأرجنتيني بنظيره العراقي والتي انتهت بفوز الأول 4-0.

وسيلتقي المنتخب السعودي نظيرة العراقي الاثنين المقبل على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، على أن تختتم البطولة الثلاثاء، بلقاء القمة الذي سيجمع المنتخب البرازيلي بنظيره الأرجنتيني في سوبر كلاسيكو، والذي سيحتضنه ملعب مدينة الملك عبدالله “الجوهرة المشعة” في جدة.