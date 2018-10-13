لماذا تمنع إعادة الأسماك إلى المياه بعد صيدها؟

أكد علماء أمريكيون أن رمي الأسماك في المياه بعد صيدها لا يعد أمرا غير مستحسن فحسب، بل يضرها كثيرا.

وذكر موقع “SlashGear”، أن علماء جامعة كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية انتقدوا هواة رياضة الصيد الذين يصيدون الأسماك في البداية ثم يعيدونها إلى المياه.

ووفقا لأبحاثهم، فإنه من الإنسانية بعد اصطياد الأسماك استخدامها للغرض المرجو منها، وإعداد أطباق غذائية منها أو استخدامها في علف للحيوانات الأليفة. فالأسماك المحررة بعد الصيد تتناقص فرصها جدا في البقاء على قيد الحياة.

ويشير العلماء إلى أن خطاف الصيد يحدث ثقبا في فم السمكة، يمنعها فيما بعد من تناول الغذاء. لأن أغلب الكائنات المائية تستخدم آلية شفط الغذاء، وثقب الخطاف يجعل عملية امتصاص الطعام أكثر تعقيدا.

ويعتقد الخبراء أن معظم الأسماك “المفرج عنها” بعد اصطيادها ستموت بالتأكيد بسبب الجوع في الأيام القادمة.