المغامسي: الذود عن السعودية.. أصبح واجباً شرعياً

علّق إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنوّرة الشيخ صالح بن عواد المغامسي؛ على الأحداث الجارية بشأن مقتل جمال خاشقجي، والاتهامات المثارة، بقوله «الذود عن بلادنا الغالية «السعودية» و«ولاة أمرها» أضحى واجباً شرعياً لا حيْدةَ لنا عنه».

وقال الشيخ، عبر حسابه في «تويتر»، اليوم السبت، : «في ظل أباطيل تُشاع وأراجيف تُقال وقضايا لم يُكشف بعد لثامُها يتاجر البعض بها، فإنّ الذود عن بلادنا الغالية «السعودية» و«ولاة أمرها» -أيّدهم الله- أضحى واجباً شرعياً لا حيْدةَ لنا عنه؛ فالسعودية معقل العرب وموئل الإسلام وحصن الأمّة».