مارادونا: ميسي يذهب لدورة المياه 20 مرة قبل المباراة!

هاجم أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، دييغو أرماندو مارادونا، مواطنه ليونيل ميسي، أيقونة برشلونة، بعد أن قرر الأخير الابتعاد عن منتخب “التانغو” في الوقت الراهن.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا” الإسبانية قال مارادونا: “دعونا لا نرضي ميسي بعد الآن”.

وأردف: “بالنسبة لي لو كنت أنا المدرب سأجعله يلعب، لكن لا جدوى من وضعه قائدا، وهو يذهب لدورة المياه 20 مرة قبل المباريات”.

وأضاف: “لو كنت مدربا للأرجنتين الآن فلن أستدعي ميسي، ولكن ليس للأبد. عليك أن تتحمل الضغط. إنه لا يريد اللعب الآن ويفضل ألعاب الفيديو، لكنني سأدعوه وأجعله يلعب، إنني أعرفه جيدا”.

ولم ينضم ميسي للمنتخب الأرجنتيني في أي مباراة بعد نهاية كأس العالم في روسيا، والخروج من دور ثمن النهائي.

وقال المدير الفني للتانغو ليونيل سكالوني بعد الانتصار على العراق برباعية بيضاء في الدورة الودية الرباعية بالسعودية “سوبر كلاسيكو”: “آمل في عودة ميسي مستقبلا، إنه أفضل لاعب في العالم”.

وتلتقي الأرجنتين مع البرازيل يوم الثلاثاء المقبل، في ختام دورة الـ”سوبر كلاسيكو” في السعودية.