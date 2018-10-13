الفرنسي الواعد كيليان مبابي يتصدر غلاف مجلة “تايم” الأميركية

اختارت مجلة “تايم” الأميركية الشهيرة صورة اللاعب الفرنسي كيليان مبابي مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لتضعها على غلافها في عددها الأخير.

وفوق الصورة كتبت المجلة عبارة “رواد الجيل الجديد” ، وهو ما يؤكد نجومية وشهرة مبابي، حيث اجرت معه حواراً مطولاً ، بعدما اكتسح اسمه مختلف وسائل الإعلام المحلية والعالمية ومواقع التواصل الاجتماعي ، حيث يملك 20 مليون متابع على حسابه في “تويتر” وهو ضعف عدد متابعي نجمة التنس الأميركية سيرينا ويليامز .

وعن سر بلوغه لهذه الشهرة و النجومية رغم انه لا يزال في سن 19 عاماً من عمره قال مبابي :” إن التواضع و الاحترام و الوضوح هي معايير وسر شهرتي ، فالتواضع للاخرين و احترامهم كافٍ لاعجابهم بي ”

واضاف :” أنا اعمل بنصيحة قدمتها لي والدتي ، وهي انه اذا ما اراد ان يكون لاعبا عظيماً عليه أولاً ان يكون رجلا عظيماً”.

هذا ولمع اسم مبابي في موسم (2016-2017) مع نادي موناكو الفرنسي ، خاصة بعد تألقه اللافت في مسابقة دوري أبطال أوروبا ، ثم ازدادت شهرته بعد انتقاله إلى باريس سان جيرمان في صفقة بلغت قيمتها المالية 180 مليون يورو ، ليبرهن للعالم مؤخراً عن موهبته وإمكانياته عندما قاد منتخب فرنسا لإحراز لقب كأس العالم بروسيا الصيف الماضي.

وأوضح مبابي في حوار مع المجلة الأميركية قائلاً :” حياتي و مسيرتي تغيرت كلياً بعد انتقالي إلى باريس سان جيرمان في عام 2017 ، وأنا سعيد باللعب لصالحه ، وأنا حالياً اعيش الحياة التي كنت احلم بها منذ طفولتي”.

ودعا مبابي نفسه وزملاءه الذين ساهموا في تتويج فرنسا باللقب العالمي إلى الحفاظ على تواضعهم و إبقاء اقدامهم على الأرض من اجل البقاء في القمة ، مضيفاً ” في حال حدث عكس ذلك فإنه بعد اربعة اعوام سيأتي أبطال آخرون سيحجبون اسماءنا “.

واكد مبابي في ختام حديثه، بأنه يعتمد بشكل أساسي على عائلته من اجل الحفاظ على تواضعه و تفادي التأثير السلبي للشهرة و النجومية على مسيرته الرياضية بعدما وجد نفسه مطالباً بالتصرف مثل الكبار رغم انه لا يزال شاباً، كاشفاً بأن افراد اسرته يمنحونه دعما قوياً من شأنه ان يعزز من نجاحاته.