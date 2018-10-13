تقارير صحفية: #السعودية تتجه للاستثمار الرياضي عبر مانشستر يونايتد

أشعل مشجعو مانشستر يونايتد الإنجليزي، مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الجمعة، بعد انتشار أخبار عن نية المملكة العربية السعودية الاستثمار في نادي مانشستر يونايتد.

وأضافت صحيفة “ديلي ستار” الإنجليزية أنه وفقًا للتقارير الواردة من الشرق الأوسط، فإن صفقة شراء مانشستر يونايتد قد تبلغ حوالي 4 مليارات جنيه إسترليني.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الخطوة ستكون جزءًا من خطة محمد بن سلمان لتنويع اقتصاد المملكة العربية السعودية في المستقبل بعيدًا عن النفط.

وأكدت أن السعودية تسعى كذلك لمنافسة دول الخليج الأخرى كقطر والإمارات العربية المتحدة، في عالم كرة القدم، فتمتلك قطر ممثلة في رجل الأعمال ناصر الخليفي، العملاق الفرنسي باريس سان جيرمان وستستضيف كأس العالم 2022، وكذلك الإمارات ممثلة في الشيخ منصور يمتلك مانشستر سيتي.

وأضافت صحيفة «ديلي ستار» أن مانشستر يونايتد تربطه علاقة قوية مع السعودية، وفي العام الماضي وافق النادي على توقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للرياضة في المملكة لمساعدة قطاع كرة القدم وازدهاره.

ووفقًا للموقع الرسمي لمانشستر يونايتد فإن «الشراكة الاستراتيجية» تتضمن «الإقراض المتحد لأعمالها وخبراتها الرياضية إلى الأندية والسلطات الرياضية والأفراد في السعودية».

وأضاف «الشراكة تشكل جزءًا من رؤية السعودية 2030، والتي تهدف لوضع خطة لتنويع الاقتصاد السعودي وتنمية قطاعاته العام التي أعلن عنها العام الماضي ولي العهد محمد بن سلمان».

ومن ناحية أخرى أكد ريتشارد أرنولد مدير الإدارة لليونايتد وقتها «يمتلك النادي علاقة طويلة الأمد مع السعودية، ولدينا أكثر من خمسة ملايين مشجع في المنطقة»، مضيفًا «أن امتلاك الفرصة للمساعدة في تشكيل صناعة كرة القدم هو شرف عظيم، وهو أمر نعتقد أننا يمكننا إحداث فرق كبير فيه».

أما تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية قال «هذه العلاقة جزء من برنامج مثير نقوم به لتحويل الرياضة في السعودية»، موضحًا « مانشستر يونايتد يتمتع بسمعة كبيرة في هذه المنطقة، ونعتقد أن معرفتهم وخبرتهم ستكون ذات قيمة كبيرة لإنجاح هذا المشروع».

واختتمت الصحيفة أن العديد من التقارير الصحفية أكدت أن آل سلمان يرغبون في الاستحواذ على النادي الإنجليزي، الذي كافح حتى الآن هذا الموسم، وهو يحتل المركز الثامن في الدوري الإنجليزي الممتاز.